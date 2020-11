Daydreamer, anticipazioni: Fabbri e Aylin vengono arrestati. Ritorna Polen, l’ex fidanzata di Can (Di domenica 22 novembre 2020) Aylin arrestata - Daydreamer Tanti cambiamenti nell’unica puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda questa settimana. Per via dei loro molteplici crimini, i perfidi Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) e Aylin (Sevcan Yasar) verranno infatti arrestati ed usciranno definitivamente di scena. Questo non rappresenterà però la fine dei problemi per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), visto che Huma (Ipek Telnocay) farà sì che Polen (Kimya Gokce Aytac), l’ex fidanzata dell’uomo, ritorni improvvisamente a Istanbul. Ecco le anticipazioni. Daydreamer: anticipazioni domenica 22 novembre 2020 (ore 16.20) Muzaffer e Mevkibe aprono la loro attività di prodotti biologici senza ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 novembre 2020)arrestata -Tanti cambiamenti nell’unica puntata di– Le Ali del Sogno in onda questa settimana. Per via dei loro molteplici crimini, i perfidi Enzo(Ozgur Ozberk) e(Sevcan Yasar) verranno infattied usciranno definitivamente di scena. Questo non rappresenterà però la fine dei problemi per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), visto che Huma (Ipek Telnocay) farà sì che(Kimya Gokce Aytac),dell’uomo, ritorni improvvisamente a Istanbul. Ecco ledomenica 22 novembre 2020 (ore 16.20) Muzaffer e Mevkibe aprono la loro attività di prodotti biologici senza ...

