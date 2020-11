Dalila Mucedero | “la fidanzata” di Massimiliano Morra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 novembre 2020), la nuova fidanzata diè originaria di Napoli, è proprio in questa città che studia fashion e design. Per il resto, appare come una persona discreta, della quale non si hanno molte informazioni e sembrerebbe che la loro relazione sia davvero “fresca” quasi da metterne in dubbio l’esistenza. Chi èla nuova fiamma diLa donna avrebbe 23 anni e una relazione molto stabile con, anche se i due pare stiano insieme soltanto da poco tempo. L’ultima ed unica foto pubblicato sul social di, risale all’11 settembre del , praticamente qualche giorno prima dell’entrata in casa el Grande Fratello Vip 5. Su di lui stanno girando parecchie voci, dopo aver scoperchiato il famoso ...