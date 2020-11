Cristiano Ronaldo insaziabile: ecco il record messo nel mirino dal portoghese (Di domenica 22 novembre 2020) Cristiano Ronaldo non si ferma: il fenomeno portoghese punta già un altro record dopo la doppietta messa a segno in Juve-Cagliari Con la doppietta messa a segno contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore ad essere andato a segno in tutte le prime 5 presenze stagionali in Serie A nell’epoca dei tre punti dal 1994/95. Ma non è mica finita qui. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora il fuoriclasse portoghese punta dritto al record di Pelè. 748 i gol in carriera di CR7, appena 19 meno di quelli della leggenda brasiliana. Un’altra sfida per il marziano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020)non si ferma: il fenomenopunta già un altrodopo la doppietta messa a segno in Juve-Cagliari Con la doppietta messa a segno contro il Cagliari,è diventato il primo giocatore ad essere andato a segno in tutte le prime 5 presenze stagionali in Serie A nell’epoca dei tre punti dal 1994/95. Ma non è mica finita qui. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora il fuoriclassepunta dritto aldi Pelè. 748 i gol in carriera di CR7, appena 19 meno di quelli della leggenda brasiliana. Un’altra sfida per il marziano. Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 5 - Cristiano #Ronaldo è il primo giocatore della Juventus ad essere andato a segno in tutte le sue prime cinque pr… - geglobo : Com dois de Cristiano Ronaldo, Juventus vence o Cagliari pelo Italiano - EzioGreggio : Mi piace questa @juventusfc di @Pirlo_official : 65% di possesso palla, verticalizzazioni continue, palle per… - i_am_granville : RT @laligafrauds777: Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi Goals scored in UCL + League - syk_II : RT @MadridGIF: Cristiano Ronaldo vs Cagliari | 21/11/2020 -