Covid, Zaia a De Luca: “I tamponi fai da te sono una cosa seria” (Di domenica 22 novembre 2020) “Adda passa’ ‘a nuttata. Quella dei tamponi fai da te è una cosa seria e invieremo tutti dati della sperimentazione, che si sta facendo in Veneto su 2000 pazienti in ‘doppio’ con i tamponi molecolari, al Ministero della Salute“. È questa la risposta del presidente del Veneto Luca Zaia al governatore della Campania Vincenzo De Luca in merito alle critiche sui tamponi fai da te. “A De Luca rispondo ‘adda passa’ a nuttata’ e vediamo chi ha ragione – ha ribadito Zaia su La7 -. Nel senso che, siccome stiamo parlando di aspetti scientifici seri e non da liquidare con delle battute, la sperimentazione confermerà se è valido oppure no. Ma negare oggi di dare la possibilità ai cittadini un test fai da te, vuol dire essere fuori dalla storia. ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) “Adda passa’ ‘a nuttata. Quella deifai da te è unaseria e invieremo tutti dati della sperimentazione, che si sta facendo in Veneto su 2000 pazienti in ‘doppio’ con imolecolari, al Ministero della Salute“. È questa la risposta del presidente del Venetoal governatore della Campania Vincenzo Dein merito alle critiche suifai da te. “A Derispondo ‘adda passa’ a nuttata’ e vediamo chi ha ragione – ha ribaditosu La7 -. Nel senso che, siccome stiamo parlando di aspetti scientifici seri e non da liquidare con delle battute, la sperimentazione confermerà se è valido oppure no. Ma negare oggi di dare la possibilità ai cittadini un test fai da te, vuol dire essere fuori dalla storia. ...

Adnkronos : #Covid, #Zaia: 'Terza ondata probabile, forse anche una quarta' - Agenzia_Ansa : Covid: il Veneto sperimenta il test fai da te, Zaia lo prova in diretta #ANSA - PaoloCaminiti1 : - Mario056F : RT @globalistIT: - BiralMara : Quando ci sarà la terza ondata di #Covid_19 in #Italia? Ecco cosa fare per frenare l'epidemia : #lockdown… -