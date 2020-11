(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA, 22 NOV - Il premier spagnolo Pedrohato oggi che la campagna di vaccinazione contro il-19 inizierà ae avrà 13.000 punti di somministrazione in tutto il paese. Lo ...

FarodiRoma : La Spagna si prepara a una campagna di vaccinazioni anti Covid che partirà in gennaio. Un mese dopo che negli USA - zazoomblog : Covid: Spagna Sanchez annuncia vaccinazioni da gennaio - #Covid: #Spagna #Sanchez #annuncia - pontilia : RT @ASviSItalia: Il nostro Paese ottiene il punteggio peggiore tra gli Stati europei inclusi nell’indice che misura l’impatto ambientale de… - iconanews : Covid: Spagna, Sanchez annuncia 'vaccinazioni da gennaio' - PoliticaNewsNow : Covid Spagna, Sanchez annuncia: 'Vaccinazioni da gennaio' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna

Agenzia ANSA

ROMA, 22 NOV - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato oggi che la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 inizierà a gennaio e avrà 13.000 punti di somministrazione in tutto il paese. Lo ...Oms, il monito all'Europa. L'alleggerimento delle restrizioni per salvare le feste di Natale, allo studio in Europa, potrebbe essere un azzardo. L'Oms ha invitato i governi a ...