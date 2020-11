Covid, sei italiani su dieci per la riapertura natalizia. "Ma niente cenone" (Di domenica 22 novembre 2020) Il sondaggio: la maggior parte considera confuse le regole e non ha chiari i divieti. Voglia di shopping, per il 65% i negozi sono luoghi sicuri Leggi su quotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Il sondaggio: la maggior parte considera confuse le regole e non ha chiari i divieti. Voglia di shopping, per il 65% i negozi sono luoghi sicuri

Ultime Notizie dalla rete : Covid sei «Uragano Covid» sulla sanità Esami e visite giù del 45% in sei mesi L'Eco di Bergamo Capodanno con il coprifuoco, il piano del governo per blindare il Natale

Ora che l’epidemia sta frenando, adesso che il picco sembra a un passo e comincia la discesa dei contagi con l’indice Rt di trasmissione del virus vicino all’1, a far paura ...

case di riposo dramma inspiegato

Come è possibile che le case di riposo siano tornate ad essere focolai del virus? La strage silente di primavera era stata seguita da impegni solenni, giaculatorie di “mai più”, e questo in particolar ...

