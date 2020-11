Covid, screening di massa Alto Adige: affluenza al 64%, 0,9% positivi (Di domenica 22 novembre 2020) commenta Ansa Nella provincia di Bolzano si è conclusa la tre giorni di screening di massa cominciata venerdì. L'affluenza è stata del 63,9%. Complessivamente 322.313 Altoatesini si sono sottoposti al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) commenta Ansa Nella provincia di Bolzano si è conclusa la tre giorni didicominciata venerdì. L'è stata del 63,9%. Complessivamente 322.313atesini si sono sottoposti al ...

TgLa7 : #Covid @ArnoKompatscher (pres. Alto Adige); senza #screening rischiavamo 95.000 casi. Individuati 3.000 asintomati… - Corriere : Covid, lo screening di massa in Alto Adige: meno dell’1% è positivo (ma non è un dato basso) - Corriere : Terza ondata in Corea del Sud: chiusi bar e discoteche. Screening in Alto Adige: solo l’1% i positivi - infoitinterno : Covid-19 in Campania, prima verifica dello screening sulla scuola - Nicola_Leone_BI : RT @MediasetTgcom24: Covid, screening di massa Alto Adige: affluenza al 64%, 0,9% positivi #Covid -