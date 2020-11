Covid, risale il tasso di positività. Magrini (Aifa): a gennaio 3,4 mln di dosi di vaccino (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, oltre 6mila meno di ieri, ma sulla base di 188.747 tamponi (ieri i tamponi erano 237.225). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è di 1.408.868. Le vittime sono state 562 in un giorno, mentre ieri erano state 692. Il tasso di positività ai tamponi sale a 15,01% (+0,4%). 3.801 i ricoverati in terapia intensiva (+43 da ieri). Magrini (Aifa): così vaccineremo gli italiani L’attenzione ora si concentra sui vaccini anti Covid in arrivo. Ne ha parlato Nicola Magrini, direttore dell’Aifa. “Il 70, 75% della popolazione – ha detto – si dovrebbe vaccinare per non lasciare spazio al virus ma la questione va affrontata con una campagna informativa ampia, gentile, rispettosa, di un coinvolgimento che non è ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, oltre 6mila meno di ieri, ma sulla base di 188.747 tamponi (ieri i tamponi erano 237.225). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è di 1.408.868. Le vittime sono state 562 in un giorno, mentre ieri erano state 692. Ildiai tamponi sale a 15,01% (+0,4%). 3.801 i ricoverati in terapia intensiva (+43 da ieri).): così vaccineremo gli italiani L’attenzione ora si concentra sui vaccini antiin arrivo. Ne ha parlato Nicola, direttore dell’. “Il 70, 75% della popolazione – ha detto – si dovrebbe vaccinare per non lasciare spazio al virus ma la questione va affrontata con una campagna informativa ampia, gentile, rispettosa, di un coinvolgimento che non è ...

Già iniziati i lavori di restauro dello stabile nel lato di via San Clemente: la catena è nata da una star up del 2017 ...

GENOVA - Sono 15.953 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-35 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 611 nuovi casi a fronte di 4.428 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria s ...

GENOVA - Sono 15.953 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-35 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 611 nuovi casi a fronte di 4.428 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria s ...