Covid | Regeneron | ok dell' autorità Usa al cocktail di anticorpi usato per curare Trump

(Di domenica 22 novembre 2020) Arriva l'ok per, ildicontro il coronavirusda Donald. Leamericane concedono l'autorizzazione d'emergenza aldi...

piccologabri : RT @AStramezzi: Il REGN-COV2 di REGENERON è stato aporovato dalla Food & Drug Administration (FDA) (di Sabato sera, a borse chiuse) Finalm… - O_Rigoli : Qualche giorno fa @ilariacapua disse che la cura COVID di Trump costava 1 milione. @DavidPuente non l’ha ancora c… - venetolink : RT @AStramezzi: Il REGN-COV2 di REGENERON è stato aporovato dalla Food & Drug Administration (FDA) (di Sabato sera, a borse chiuse) Finalm… - MarcoSpanu7 : RT @AStramezzi: Il REGN-COV2 di REGENERON è stato aporovato dalla Food & Drug Administration (FDA) (di Sabato sera, a borse chiuse) Finalm… - MariaRo51490621 : RT @RaiNews: Il trattamento è stato somministrato al presidente Donald Trump ed è il secondo di questo tipo a essere approvato dalla Food a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regeneron

Arriva l'ok per Regeneron, il cocktail di anticorpi contro il coronavirus usato da Donald Trump. Le autorità americane concedono l'autorizzazione d'emergenza al cocktail di anticorpi di Regeneron per ...Il trattamento è stato somministrato al presidente Donald Trump ed è il secondo di questo tipo a essere approvato dalla Food and Drug Administration, che lo scorso 9 novembre ha autorizzato il farmaco ...