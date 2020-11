Covid, Oms: 'L'Europa si attrezzi o ci sarà la terza ondata' | Aifa: 'Vaccino sicuro, rispettate le fasi di validazione' (Di domenica 22 novembre 2020) Il Vaccino in arrivo per il coronavirus è sicuro , perché 'tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata'. Lo conferma Nicola Magrini, direttore generale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) Ilin arrivo per il coronavirus è, perché 'tutte ledie valutazione sono, nessuna tappa è stata saltata'. Lo conferma Nicola Magrini, direttore generale ...

nadia96966280 : RT @bordoni_russia: La Russia tratta con l' OMS per l' inserimento di Sputnik V nel prontuario dei farmaci anti Covid19. Nei prossimi giorn… - gbrera : RT @EliseiNicole: La letalità da Covid 19 è uguale a quella di un’influenza: lo dice l’OMS - zazoomblog : Coronavirus Oms: rischio terza ondata Covid. Europa faccia come paesi asiatici - #Coronavirus #rischio #terza… - jabbaTM : RT @bordoni_russia: La Russia tratta con l' OMS per l' inserimento di Sputnik V nel prontuario dei farmaci anti Covid19. Nei prossimi giorn… - SoniaLaVera : RT @EliseiNicole: La letalità da Covid 19 è uguale a quella di un’influenza: lo dice l’OMS -