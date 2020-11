Covid oggi Lombardia: bollettino 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Milano, 22 novembre 2020 - In attesa che la Lombardia 'si colori' di arancione , e abbandoni finalmente il rosso ed il lockdown, la curva epidemiologica del Coronavirus si sta stabilizzando. La ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 22 novembre 2020) Milano, 222020 - In attesa che la'si colori' di arancione , e abbandoni finalmente il rosso ed il lockdown, la curva epidemiologica del Coronavirus si sta stabilizzando. La ...

virginiaraggi : Oggi sono all’ex ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salv… - stanzaselvaggia : Oggi pomeriggio a Bergamo usciva il “Monopoly Bergamo” per il rilancio della città dopo l’emergenza Covid. Questa è… - mante : Lo scrivo tutte le sere per mia fissazione personale: anche oggi, come più o meno ogni giorno nell’ultima settimana… - MariPi__ : Penso alle mille cose che starei preparando ora se non ci fosse stato il covid e, ecco, semplicemente sto a rosicà.… - PomponiGiovanna : RT @emmevilla: ?????? #COVID in Italia: perché la curva dei contagi rallenta più lentamente rispetto a marzo, malgrado oggi abbiamo molte più… -