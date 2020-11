Covid Natale, il tampone negativo prima del cenone non basta: ecco perché (Di domenica 22 novembre 2020) Un test negativo può ridurre i rischi ma non è assolutamente sufficiente per scongiurare il contagio. Mascherine e distanziamento vanno mantenuti Leggi su corriere (Di domenica 22 novembre 2020) Un testpuò ridurre i rischi ma non è assolutamente sufficiente per scongiurare il contagio. Mascherine e distanziamento vanno mantenuti

fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - TgLa7 : #Covid Miozzo (Cts): sanzioni per assembramenti shopping Natale, se no salta tutto e a gennaio avremo la terza onda… - repubblica : Covid, il piano Natale: Italia tutta gialla, con divieto di spostarsi tra regioni [di Carmelo Lopapa] [aggiornament… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'A Natale spostamenti solo con tutte le Regioni gialle' | Il Cts avverte: 'Riaperture rigorose o s… - twittopolis : RT @twittopolis: COVID. A Natale tutti in zona gialla. No a riapertura sale slot, scommesse e bingo -