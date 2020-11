Covid Natale, il Governo conferma linea prudente: “Solo con le famiglie” (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione Covid-19 migliora lentamente, con il Governo che confermerà la linea prudente per Natale, da celebrare con i soli familiari. Continua a migliorare, seppur lentamente, la curva epidemiologica sulla penisola. Infatti l’ultimo bollettino ha fatto registrare 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi, con la bellezza di 19.502 guariti. Ogni giorno si registra un lieve L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione-19 migliora lentamente, con ilche confermerà laper, da celebrare con i soli familiari. Continua a migliorare, seppur lentamente, la curva epidemiologica sulla penisola. Infatti l’ultimo bollettino ha fatto registrare 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi, con la bellezza di 19.502 guariti. Ogni giorno si registra un lieve L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - fattoquotidiano : Da questa data 'una campagna di vaccinazione senza precedenti', l'annuncio del ministro Speranza [Leggi] - PiazzapulitaLA7 : 'Durante il terremoto di Arquata del Tronto morirono 300 persone e fu una tragedia nazionale. Oggi per il covid ne… - MilenaLazzaroni : RT @giusmo1: Covid, il piano Natale: Italia tutta gialla, con divieto di spostarsi tra regioni | Rep - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Covid, il sottosegretario Zampa: 'Per Natale possibili deroghe sugli spostamenti tra Regioni' #coronavirus https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Covid Natale: tutte le regole per shopping, cenone, spostamenti e ristoranti Il Messaggero Pisogne cerca suoni e voci per il periodo delle feste

A Pisogne il Comune offre un’opportunità lavorativa a professionisti e non in occasione del Santo Natale e lo fa attraverso un bando con cui raccoglie file musicali e vocali che saranno trasmessi in f ...

Covid, parlano Faella e Ascierto: «Dubbi sulla cura con il plasma, difficile possa funzionare al 100%»

Lotta al Covid, anche la Campania accelera con il “plasma Iperimmune”, attuando il protocollo Tsunami in collaborazione con il centrodiagnosi e cura delle malattie infettive Spallanzani. Raccolta del ...

