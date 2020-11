Covid, Merkel: 'Su vaccino per i poveri si procede troppo lentamente' (Di domenica 22 novembre 2020) Angela Merkel si è detta 'preoccupata' per la lentezza delle discussioni sull'accesso dei Paesi poveri al vaccino anti-Covid. 'Vedremo con la Gavi Alliance quando inizieranno questi negoziati, perché ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) Angelasi è detta 'preoccupata' per la lentezza delle discussioni sull'accesso dei Paesialanti-. 'Vedremo con la Gavi Alliance quando inizieranno questi negoziati, perché ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Merkel Covid, Merkel: "Su vaccino per i poveri si procede troppo lentamente" TGCOM Allarme del G20 sull'economia, 'rischi per la ripresa'

Ma dopo il summit è stata la cancelliera Angela Merkel a storcere il naso, dicendosi "preoccupata" per la lentezza delle discussioni sull'accesso dei Paesi poveri al vaccino anti-Covid. Il G20 ha ...

Covid, G20: "Scuola essenziale, garantire istruzione in presenza" | Allarme sulla ripresa: "E' a rischio"

Nel corso del G20 è stato sottolineato come siano state prese "misure per mitigare l'impatto della pandemia del Covid-19 sull'istruzione". Nel comunicato finale viene poi ribadita "l'importanza di con ...

