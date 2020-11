Covid, Magrini (Aifa): "Tra gennaio e marzo potremo vaccinare 10 milioni di persone" (Di domenica 22 novembre 2020) "Nei primi 3-6 mesi del 2021 non ci sarà comunque una vaccinazione di massa della popolazione. Questo sarà un compito che affronteremo verso l'Estate. Arriveranno anche altri vaccini e probabilmente... Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 novembre 2020) "Nei primi 3-6 mesi del 2021 non ci sarà comunque una vaccinazione di massa della popolazione. Questo sarà un compito che affronteremo verso l'Estate. Arriveranno anche altri vaccini e probabilmente...

Agenzia_Ansa : 'Nella seconda metà di gennaio ci saranno1,7 mln di persone vaccinabili con il primo dei vaccini disponibile, quell… - MediasetTgcom24 : Vaccino anti-Covid, Magrini: 'Obbligo solo in casi estremi' #vaccinoanti-covid - GazzettaDelSud : #Covid, #Magrini (#Aifa): 'Tra gennaio e marzo potremo vaccinare 10 milioni di persone' - MarySpes : RT @1atnok: L'Aifa 'stimolerà studi per una farmacovigilanza attiva', come un'app per il monitoraggio dei vaccinati - MPenikas : LN Vaccino anti-Covid, Magrini (Aifa): “Il 70-75% della popolazione dovrebbe vaccinarsi. Serve una campagna informa… -