Covid, le ipotesi dell'esecutivo per il periodo natalizio (Di domenica 22 novembre 2020) Aleggia nel governo l'ipotesi di nuove restrizioni a ridosso del Natale, mentre il M5s vorrebbe far ripartire la scuola a partire dal 7 gennaio. Dpcm, possibili restrizioni natalizie: tensione nel governo sulla scuola su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 22 novembre 2020) Aleggia nel governo l'di nuove restrizioni a ridosso del Natale, mentre il M5s vorrebbe far ripartire la scuola a partire dal 7 gennaio. Dpcm, possibili restrizioni natalizie: tensione nel governo sulla scuola su Notizie.it.

fattoquotidiano : Ue, Sassoli: “Cancellare debiti per Covid? Ipotesi di lavoro interessante. Gli eurobond diventino definitivi e il M… - liberainfo : RT @lorenz_frigerio: 'Qualsiasi prospettiva di un'uscita rapida da questa pandemia, compreso l'arrivo dei vaccini, è un'ipotesi consolatori… - 5emme8 : @ilgiornale Questi qui che ci governano sono peggio del covid. Non riesco a capire se sono disabili mentali o in ma… - generacomplotti : RT @lorenz_frigerio: 'Qualsiasi prospettiva di un'uscita rapida da questa pandemia, compreso l'arrivo dei vaccini, è un'ipotesi consolatori… - LiveSicilia : Covid e nuovo Dpcm in vista: ipotesi spostamenti tra regioni a Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ipotesi Nuovo Dpcm per Natale, le ipotesi: spostamenti tra regioni limitati, riapertura di bar e ristoranti, scuole... Corriere della Sera A Natale verso deroghe per spostamenti e locali ma niente feste a Capodanno

Il primo Natale nell’epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo dpcm del presidente del Consiglio... Scopri di più ...

Covid e nuovo Dpcm in vista: ipotesi spostamenti tra regioni a Natale

Intanto il ministro Speranza annuncia una campagna di vaccinazione 'senza precedenti' da fine gennaio Rallenta l’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia, risp ...

Il primo Natale nell’epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo dpcm del presidente del Consiglio... Scopri di più ...Intanto il ministro Speranza annuncia una campagna di vaccinazione 'senza precedenti' da fine gennaio Rallenta l’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus in Italia, risp ...