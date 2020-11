Covid, le ipotesi del governo per le festività di Natale e Capodanno: regole e limitazioni (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Nunziati Sarà un Natale diverso dal solito, ormai è sicuro. Ma come trascorreremo queste festività? Sul tavolo del governo ci sono le nuove misure anti contagio da mettere in campo nelle prossime settimane. Il primo Natale nell’epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) e saranno fissate Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Nunziati Sarà undiverso dal solito, ormai è sicuro. Ma come trascorreremo queste? Sul tavolo delci sono le nuove misure anti contagio da mettere in campo nelle prossime settimane. Il primonell’epoca delinizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) e saranno fissate Impronta Unika.

