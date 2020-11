Covid | l’annuncio dell’Aifa | “Vaccino in arrivo sicuro” Ecco il piano

Leggi su bloglive

(Di domenica 22 novembre 2020) Sono inimportanti novità per quanto riguarda il vaccino per il-19. Nicola Magrini, direttore, ha fatto il punto della situazione e garantito un’elevata risposta immunitaria I contagi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.