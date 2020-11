Covid, in Campania scende la percentuale di contagi: sono ventuno i decessi (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCala il numero dei nuovi positivi al Covid in Campania: la percentuale di chi ha contratto il virus, in relazione al numero di tamponi tocca il 13%. Resta alto, purtroppo, il numero delle vittime. Comunicati, infatti, ulteriori 21 decessi nel periodo compreso tra il 15 e il 21 novembre. Di seguito, i dati di oggi: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 3.217 di cui: Asintomatici: 2.976 Sintomatici: 241Tamponi del giorno: 24.332 Totale positivi: 136.273 Totale tamponi: 1.432.128 ?Deceduti: 21 (*) Totale deceduti: 1.270 Guariti: 850 Totale guariti: 31.522 * Deceduti tra il 15 e il 21 novembre ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 201 Posti letto di degenza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCala il numero dei nuovi positivi alin: ladi chi ha contratto il virus, in relazione al numero di tamponi tocca il 13%. Resta alto, purtroppo, il numero delle vittime. Comunicati, infatti, ulteriori 21nel periodo compreso tra il 15 e il 21 novembre. Di seguito, i dati di oggi: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 3.217 di cui: Asintomatici: 2.976 Sintomatici: 241Tamponi del giorno: 24.332 Totale positivi: 136.273 Totale tamponi: 1.432.128 ?Deceduti: 21 (*) Totale deceduti: 1.270 Guariti: 850 Totale guariti: 31.522 * Deceduti tra il 15 e il 21 novembre ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 201 Posti letto di degenza ...

