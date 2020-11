Covid, il bollettino di oggi: 28.337 nuovi casi, 562 decessi, 3.801 in intensiva (Di domenica 22 novembre 2020) Covid bollettino 22 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi su 188.747 tamponi eseguiti. Il tasso di positività dei tamponi è al 15%, in lieve crescita rispetto a ieri. Alto anche oggi il numero dei decessi, sono 562 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 692). Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 49.823. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.801, 43 più di ieri. (segue dopo la foto) oggi su quasi 25 mila tamponi nel Lazio (-5.403) si registrano 2.533 casi positivi (-125), 20 i decessi (-17) e +336 i guariti. “Torna al 10% il ... Leggi su urbanpost (Di domenica 22 novembre 2020)22 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 28.337 idi coronavirus rilevatisu 188.747 tamponi eseguiti. Il tasso di positività dei tamponi è al 15%, in lieve crescita rispetto a ieri. Alto ancheil numero dei, sono 562 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 692). Il totale dei morti perda inizio emergenza in Italia è ora di 49.823. Le persone ricoverate in terapiasono 3.801, 43 più di ieri. (segue dopo la foto)su quasi 25 mila tamponi nel Lazio (-5.403) si registrano 2.533positivi (-125), 20 i(-17) e +336 i guariti. “Torna al 10% il ...

SkyTG24 : Covid Campania, il sindaco di Giugliano: 'Non si può rientrare a scuola'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Roma, 1.574 nuovi casi in 24 ore. DIRETTA - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - infoitinterno : Covid Lazio, 2.533 casi e 20 morti: il bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 novembre: 28.337 nuovi casi e 562 morti -