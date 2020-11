Covid hotel | dopo nove mesi quello di Varese è solo sulla carta L’albergo indicato al sindaco | “Siamo chiusi | non c’è alcun accordo con Ats”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) Per unci sono voluti, un parto. Alla prima chiamata però, la struttura designata risponde: “Ci spiace, siamo”. Si presentava benissimo Villa Porro Pirelli, un gioiello del Settecento con parco secolare e grandi stucchi nel comune di Induno Olona. Sul sito pubblicizza già il cenone del Capodanno 2021, non il fatto che sia diventato un albergo per ospitare i positivi che non necessitano cure, anche se questo dice l’Ats Insubria in atti ufficiali. A sciogliere il dubbio è stato ildiin persona, lo stesso Davide Galimberti che già a marzo aveva (inutilmente) chiesto all’Ast di individuare strutture idonee per ospitare i positivi ma che, in mancanza di una risposta perlunghi ...