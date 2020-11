Covid: Giappone, aumentano suicidi tra lavoratori precari (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - TOKYO, 22 NOV - Aumenta a livelli preoccupanti il numero dei suicidi in Giappone tra le persone in età lavorativa, un fattore che gli esperti associano alla situazione di incertezza causata ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - TOKYO, 22 NOV - Aumenta a livelli preoccupanti il numero deiintra le persone in età lavorativa, un fattore che gli esperti associano alla situazione di incertezza causata ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giappone Covid, dal Giappone all'India: il contagio non si ferma Adnkronos Covid, la svolta del vaccino. D’Amato: "La guerra sarà lunga ma vinceremo"

Faccia a faccia con l’assessore regionale Alessio D’Amato: «Solo così l’immunità di gregge. Natale? A casa rispettando le regole. In estate sono successe cose pazzesche»» ...

Covid: Giappone, aumentano suicidi tra lavoratori precari

Aumenta a livelli preoccupanti il numero dei suicidi in Giappone tra le persone in età lavorativa, un fattore che gli esperti associano alla situazione di incertezza causata dalla pandemia del coronav ...

