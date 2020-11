Covid: Francia, 13.000 casi e 215 morti in 24 ore (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - PARIGI, 22 NOV - Sono stati 11.829 i casi di positività al tampone Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 1.328 test antigenici positivi, per un totale di 13.157, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - PARIGI, 22 NOV - Sono stati 11.829 idi positività al tampone-19 innelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 1.328 test antigenici positivi, per un totale di 13.157, ...

MediasetTgcom24 : Francia, rilevato Covid in un allevamento di visoni #francia - SkyTG24 : Francia, rilevato Covid in allevamento di visoni: saranno abbattuti mille esemplari - fleinaudi : #BuonaPagina 'Quando il mondo cambia' @mattiafeltri @LaStampa ??Da qualche giorno in Francia e poi in Italia, i c… - zazoomblog : Covid: Francia 13.000 casi e 215 morti in 24 ore - #Covid: #Francia #13.000 #morti - iconanews : Covid: Francia, 13.000 casi e 215 morti in 24 ore -