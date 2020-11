Covid, due decessi e oltre cento nuovi casi (Di domenica 22 novembre 2020) LIVORNO - Altr i due decessi in provincia di Livorno legati al coronavirus. Ne dà notizia la Regione nel consueto bollettino quotidiano. Il dato totale dei decessi in provincia, da inizio emergenza, è ... Leggi su gazzettadilivorno (Di domenica 22 novembre 2020) LIVORNO - Altr i duein provincia di Livorno legati al coronavirus. Ne dà notizia la Regione nel consueto bollettino quotidiano. Il dato totale deiin provincia, da inizio emergenza, è ...

pfmajorino : In #Lombardia abbiamo due tipologie di negazionismo, entrambe pericolose. Ci sono quelli che dicono che il #Covid… - lucianonobili : L’Atac della #Raggi batte ogni record di disastri. In 48 ore altri due #autobus in fiamme. Oggi a Via Aurelia il fu… - Agenzia_Ansa : #nocovid in piazza. Manifestazione non autorizzata a #Roma in piazza Venezia, manifestanti allontanati dalla… - TV7Benevento : COVID. AL SAN PIO ALTRI DUE SANNITI DECEDUTI. 113 POSITIVI RICOVERATI... - GazzettadiSiena : I dati del policlinico -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Norme anti Covid violate: due multati dalla polizia in Riviera Il Secolo XIX Massimo Boldi: “Non sono un negazionista del Covid”. E alle accuse replica così

Dopo esser finito nel mirino delle critiche perché scelto da Regione Lombardia come testimonial dell’ultimo sport per promuovere i nuovi fondi a sostegno dei lavoratori esclusi dai vari decreti “risto ...

Gli ospedali resistono all'urto Sotto pressione soprattutto Dolo

I ricoveri totali in provincia per Covid, includendo i numeri dell'Ulss 4 del Veneto orientale, scendono di cinque unità rispetto a venerdì, 427 contro 432, ma le persone in terapia intensiva ...

Dopo esser finito nel mirino delle critiche perché scelto da Regione Lombardia come testimonial dell’ultimo sport per promuovere i nuovi fondi a sostegno dei lavoratori esclusi dai vari decreti “risto ...I ricoveri totali in provincia per Covid, includendo i numeri dell'Ulss 4 del Veneto orientale, scendono di cinque unità rispetto a venerdì, 427 contro 432, ma le persone in terapia intensiva ...