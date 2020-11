Covid, autopsia sull’uomo morto in bagno al Cardarelli. Il legale: “Non fu sottoposto a ventilazione” (Di domenica 22 novembre 2020) Eseguita l’autopsia sull’uomo morto nel bagno del Cardarelli. E secondo il legale della famiglia della vittima, se quella grave insufficienza respiratoria fosse stata prontamente contrastata, probabilmente Giuseppe Cantalupo si sarebbe salvato. A dirlo è l’avvocato Antonio Zobel, legale della famiglia della vittima, come riporta Repubblica, al termine dell’esame autoptico tenutosi oggi nell’ospedale San Giuliano di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 22 novembre 2020) Eseguita l’neldel. E secondo ildella famiglia della vittima, se quella grave insufficienza respiratoria fosse stata prontamente contrastata, probabilmente Giuseppe Cantalupo si sarebbe salvato. A dirlo è l’avvocato Antonio Zobel,della famiglia della vittima, come riporta Repubblica, al termine dell’esame autoptico tenutosi oggi nell’ospedale San Giuliano di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ettore572 : RT @magicaGrmente22: Covid, l'autopsia dell'uomo morto in bagno al Cardarelli. Il legale: 'Non fu sottoposto a ventilazione' - nuova_venezia : Muore di Covid a 40 anni, la procura blocca il funerale: si farà l'autopsia per capire se il virus è stato fatale - mattinodipadova : Muore di Covid a 40 anni, la procura blocca il funerale: si farà l'autopsia per capire se il virus è stato fatale - tribuna_treviso : Muore di Covid a 40 anni, la procura blocca il funerale: si farà l'autopsia per capire se il virus è stato fatale - Massimi46552023 : @Miti_Vigliero Il problema è che mettono tutto nel calderone. Un mio amico è morto per covid (è stato pure intubato… -