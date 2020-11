Covid, Aifa: "Il vaccino in arrivo è sicuro" (Di domenica 22 novembre 2020) Il vaccino in arrivo è sicuro, perché “tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata”. L’ultima e più importante, la fase 3, “ha comportato studi randomizzati su decine di migliaia di persone” per valutare gli effetti protettivi e la capacità di prevenire l’infezione. Così Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), sul Quotidiano Nazionale, facendo presente che si inizierà con gradualità: “Uno, due, poi tre milioni al mese di diversi vaccini, che andranno tenuti rigorosamente separati, l’importante sarà fare sempre il richiamo con lo stesso tipo”.“In questi mesi sono stati testati 30-40 mila, anche 60 mila volontari - rileva - la sicurezza rispetto a eventi avversi rari è stata ampiamente verificata. Sono vaccini studiati secondo standard ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) Ilin, perché “tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata”. L’ultima e più importante, la fase 3, “ha comportato studi randomizzati su decine di migliaia di persone” per valutare gli effetti protettivi e la capacità di prevenire l’infezione. Così Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (), sul Quotidiano Nazionale, facendo presente che si inizierà con gradualità: “Uno, due, poi tre milioni al mese di diversi vaccini, che andranno tenuti rigorosamente separati, l’importante sarà fare sempre il richiamo con lo stesso tipo”.“In questi mesi sono stati testati 30-40 mila, anche 60 mila volontari - rileva - la sicurezza rispetto a eventi avversi rari è stata ampiamente verificata. Sono vaccini studiati secondo standard ...

fattoquotidiano : Covid, i Nas oscurano altri 20 siti web che vendevano medicinali non autorizzati dall’Aifa per curare il virus - Adnkronos : #Covidvaccino, #Aifa: 'Fino a 3 milioni di dosi al mese da gennaio' - QPeriscopica : RT @HuffPostItalia: Covid, Aifa: 'Il vaccino in arrivo è sicuro' - HuffPostItalia : Covid, Aifa: 'Il vaccino in arrivo è sicuro' - EugenioBerto70 : Covid: polemiche su Crisanti. Aifa: 'Infondate parole su vaccino' -