Covid, Aifa: 'Il vaccino è sicuro, obbligatorio solo in casi estremi' (Di domenica 22 novembre 2020) Il vaccino in arrivo per il coronavirus è sicuro, perché 'tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata'. Lo conferma Nicola Magrini , direttore generale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) Ilin arrivo per il coronavirus è, perché 'tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata'. Lo conferma Nicola Magrini , direttore generale ...

HuffPostItalia : Vaccino Covid, Aifa: 'Obbligatorio solo in casi estremi' - HuffPostItalia : Covid, Aifa: 'Il vaccino in arrivo è sicuro' - Taxistalobbyst : RT @rainiero43: @Mauro37373348 @Taxistalobbyst Siamo le cavie delle aziende farmaceutiche ?? - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, il direttore dell’Aifa apre all’obbligo «per personale sanitario e delle Rsa» - infoitsalute : Vaccino Covid obbligatorio o no? Magrini (Aifa): solo casi estremi come sanitari e Rsa ma serve cautela -