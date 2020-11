Covid | a Gravina di Puglia il sindaco chiude tutte le scuole | contagi fuori controllo

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gravina

GravinaLife

La Serie D riaccende i motori in vista di alcuni dei recuperi programmati nella giornata di domani. Nel girone H, nel dettaglio, spazio a soltanto tre delle cinque sfide fissate per domenica ...Risultati Serie D: live score delle sfide, oggi 22 novembre 2020, valide come recuperi per i nove gironi del quarto campionato. Le classifiche aggiornate.