Covid-19, i nuovi casi sono 28.337, i morti 562 (Di domenica 22 novembre 2020) sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 1.408.868. In calo anche l'incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823. Su un totale di 188.747 tamponi, il tasso di positività sale oggi al 15,01%.

