Covid-19 | 3 217 i nuovi contagi in Campania | 21 deceduti in 7 giorni

La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 22 novembre, che sale di 3.217 nuovi casi e 21 decessi.

Coronavirus, calano nuovi contagiati e vittime ma meno tamponi. Aifa: 1,7 milioni italiani vaccinabili metà gennaio

Sono 28.337 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 562 le vittime. Crescono i ricoveri in terapia intensiva. Magrini: il primo dei vaccini disponibili sarà quello di Pfizer ...

