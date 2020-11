“Costretto a questo” Ballando | la verità finora nascosta di Raimondo Todaro | è successo a poche ore dalla finale

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 22 novembre 2020) Quando si sono avvicinati per prendere le medaglie Elisa Isoardi si è lasciata sfuggire anche la frase “Il nostro percorso non è stato capito fino in fondo”, ma quello che ha attirato l’attenzione degli utenti dei social è stato il gesto di, che – stizzito – si è tolto la medaglia dal collo pochi secondo dopo e si è allontanato in fretta dallo studio. “Da dietro le quinte mi dicono che la Isoardi abbia lanciato la medaglia dei quarti classificati a terra e l’abbia calpestata con il piede buono”, si legge in un tweet con il riferimento ironico all’infortunio alla caviglia che li aveva spinti a ritirarsi e a saltare due puntate per poi puntare sul ripescaggio. “La Isoardi eliminata è scappata dallo studio e non ha rilasciato nemmeno le interviste backstage?”, fa eco un altro tweet. Chiacchiere di cui per ora non c’è conferma. Continua ...