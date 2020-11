Coronavirus Usa: autorizzato uso in emergenza del Regen-Cov2, la cura di Trump (Di domenica 22 novembre 2020) Il Regeneron è la seconda cura a base di anticorpi ad aver ricevuto il via libera ad uso in emergenza dalla FDA, dopo la terapia sviluppata dal laboratorio Eli Lilly Leggi su firenzepost (Di domenica 22 novembre 2020) Ileron è la secondaa base di anticorpi ad aver ricevuto il via libera ad uso indalla FDA, dopo la terapia sviluppata dal laboratorio Eli Lilly

