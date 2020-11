Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 novembre 2020: 1.258 nuovi casi. La situazione a Palermo (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 1.258 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 6.447 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 22 novembre 2020. Al momento in terapia intensiva ci sono 241 (-1) pazienti, mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.597 (+29). Le vittime, invece, sono 45 in più rispetto a ieri (1.186 in totale). Il dato dei guariti è di 14.781 dall'inizio della pandemia.Coronavirus Italia, il bollettino del 22 novembre: 28.337 nuovi casi, diminuiscono i decessiI nuovi positivi sono così distribuiti per province: 60 Agrigento, 102 Caltanissetta, 427 Catania, 1 Enna, 94 Messina, 420 Palermo, 61 ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 1.258 icontagi registrati insu 6.447 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 22. Al momento in terapia intensiva ci sono 241 (-1) pazienti, mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.597 (+29). Le vittime, invece, sono 45 in più rispetto a ieri (1.186 in totale). Il dato dei guariti è di 14.781 dall'inizio della pandemia.Italia, ildel 22: 28.337, diminuiscono i decessiIpositivi sono così distribuiti per province: 60 Agrigento, 102 Caltanissetta, 427 Catania, 1 Enna, 94 Messina, 420, 61 ...

Open_gol : Mentre in Sicilia monta la polemica sul dirigente che spingeva per aumentare i posti letto, il primario del Sacco s… - Regione_Sicilia : Raccolta del plasma iperimmune in tutti i Centri trasfusionali - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. 1.258 nuovi casi (19.5 % dei tamponi) in Sicilia, di cui 94 a Messina) è stato pub… - ag_notizie : Coronavirus, in Sicilia accertati 1.258 nuovi contagi in 24 ore (60 in provincia): 45 le vittime… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 562 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 49.823: Sale a 1.380.635 morti nel Mondo… -