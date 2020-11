Coronavirus, si allarga il fronte per la riapertura delle scuole. Miozzo (Cts): «Una priorità». Di Maio raffredda: «Non è campo di battaglia» (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Cenone (o il Pranzo) di Natale, gli impianti per la stagione sciistica e il Black Friday. Fra i temi di cui si discute negli ultimi giorni per capire come il Coronavirus cambierà ancora i nostri calendari ce n’è uno che sta finendo sempre più in fondo nelle agende: la scuola. Nelle ultime settimane le uniche voci contro la didattica a distanza sono state quella della minsitra Lucia Azzolina e quelle degli studenti che hanno improvvisato classi all’aperto. A riportare l’attenzione sul tema è arrivato però anche il Comitato Tecnico Scientifico (Cts). Il suo coordinatore Agostino Miozzo ha spiegato all’agenzia di stampa Ansa che tornare a scuola «è un elemento fondamentale della crescita e del processo formativo dei nostri ragazzi e deve essere una priorità». Miozzo ha anche sciolto tutti i dubbi sul rischio che ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Cenone (o il Pranzo) di Natale, gli impianti per la stagione sciistica e il Black Friday. Fra i temi di cui si discute negli ultimi giorni per capire come ilcambierà ancora i nostri calendari ce n’è uno che sta finendo sempre più in fondo nelle agende: la scuola. Nelle ultime settimane le uniche voci contro la didattica a distanza sono state quella della minsitra Lucia Azzolina e quelle degli studenti che hanno improvvisato classi all’aperto. A riportare l’attenzione sul tema è arrivato però anche il Comitato Tecnico Scientifico (Cts). Il suo coordinatore Agostinoha spiegato all’agenzia di stampa Ansa che tornare a scuola «è un elemento fondamentale della crescita e del processo formativo dei nostri ragazzi e deve essere una».ha anche sciolto tutti i dubbi sul rischio che ...

genovapostnews : Coronavirus, si allarga la rete dei supermercati con le fasce protette per gli anziani - Mylittleplanet2 : RT @Lanf040264: L'#ANPI sulla #pandemia 'Poveri sempre più poveri, serva una grande alleanza per la giustizia sociale.' Per la verità ques… - GaetanoBellino : RT @Lanf040264: L'#ANPI sulla #pandemia 'Poveri sempre più poveri, serva una grande alleanza per la giustizia sociale.' Per la verità ques… - giildagio : RT @Lanf040264: L'#ANPI sulla #pandemia 'Poveri sempre più poveri, serva una grande alleanza per la giustizia sociale.' Per la verità ques… - katun79 : RT @Lanf040264: L'#ANPI sulla #pandemia 'Poveri sempre più poveri, serva una grande alleanza per la giustizia sociale.' Per la verità ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarga Coronavirus, si allarga la rete dei supermercati con le fasce protette per gli anziani Genova24.it Coronavirus, uno sguardo ai dati: crescono i segnali di ottimismo

La situazione complessiva della Valle d’Aosta va lentamente migliorando: i piccoli segnali di ottimismo che vi riportavo la volta scorsa sono diventati un po’ meno timidi. Utilizzando sempre e solo i ...

Coronavirus, si allarga la rete dei supermercati con le fasce protette per gli anziani

Genova. Anche i supermercati Doro (gruppo Sogegross) aderiscono all’iniziativa “Sconti&Sicurezza dai 65 anni” per la protezione delle fasce pù fragili della popolazione. Si aggiungono così i 22 punti ...

La situazione complessiva della Valle d’Aosta va lentamente migliorando: i piccoli segnali di ottimismo che vi riportavo la volta scorsa sono diventati un po’ meno timidi. Utilizzando sempre e solo i ...Genova. Anche i supermercati Doro (gruppo Sogegross) aderiscono all’iniziativa “Sconti&Sicurezza dai 65 anni” per la protezione delle fasce pù fragili della popolazione. Si aggiungono così i 22 punti ...