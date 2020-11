Coronavirus, screening di massa in Alto Adige: si va verso i 350 mila tamponi in tre giorni. L’1% è positivo (Di domenica 22 novembre 2020) Grande afflusso allo screening di massa in Alto Adige. «Se l’andamento continuare, questa sera supereremo il nostro obiettivo di 350 mila test», che corrisponde al 70% della popolazione Altoatesina, ha fatto sapere il direttore generale dell’Azienda sanitaria Florian Zerzer. Al momento, la percentuale dei positivi al Covid è dell’1 per cento. Ieri sera era all’1,3 per cento ma oggi è scesa ancora a fronte di 269.901 cittadini sottoposti al tampone rapido. «Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione allo screening di massa, che va oltre alle nostre aspettative. Si tratta di un grande segno di senso civico, di assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, come anche di una espressione della volontà di assumere un ruolo attivo nella ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020) Grande afflusso allodiin. «Se l’andamento continuare, questa sera supereremo il nostro obiettivo di 350test», che corrisponde al 70% della popolazioneatesina, ha fatto sapere il direttore generale dell’Azienda sanitaria Florian Zerzer. Al momento, la percentuale dei positivi al Covid è dell’1 per cento. Ieri sera era all’1,3 per cento ma oggi è scesa ancora a fronte di 269.901 cittadini sottoposti al tampone rapido. «Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione allodi, che va oltre alle nostre aspettative. Si tratta di un grande segno di senso civico, di assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, come anche di una espressione della volontà di assumere un ruolo attivo nella ...

