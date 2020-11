Coronavirus | Renzi | “Siamo gli unici con la scuola chiusa | riapriamo i licei prima di parlare di cenoni”

Adnkronos : #vaccinoCovid, #Renzi: 'Serve l'esercito' - davide_del : RT @Adnkronos: #vaccinoCovid, #Renzi: 'Serve l'esercito' - WCostituzione : RT @Adnkronos: #vaccinoCovid, #Renzi: 'Serve l'esercito' - nhpaolocastelli : RT @Adnkronos: #vaccinoCovid, #Renzi: 'Serve l'esercito' - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #vaccinoCovid, #Renzi: 'Serve l'esercito' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Renzi

Lo ha sottolineato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “Mezz’ora in piu’”, su Rai3. Per l’ex premier, il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, “è un bravo manager, ...A raccontare come si Azione si sta muovendo in questa fase è il coordinatore Andrea Di Salvo: "Nelle città siamo già al lavoro, troviamo fortissimo interesse da parte di persone che non hanno alcuna a ...