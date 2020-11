Coronavirus, Pregliasco: 'tutti gli italiani saranno vaccinati entro il 2021' (Di domenica 22 novembre 2020) Il vaccino anti-Coronavirus è stato praticamente approvato dall' Aifa , dunque nelle prossime settimane potranno già arrivare le prime dosi per i Paesi Europei . L' Italia potrebbe averne quasi due ... Leggi su sportfair (Di domenica 22 novembre 2020) Il vaccino anti-è stato praticamente approvato dall' Aifa , dunque nelle prossime settimane potranno già arrivare le prime dosi per i Paesi Europei . L' Italia potrebbe averne quasi due ...

Open_gol : L'arrivo dei primi vaccini dà speranza perché le prossime ondate siano sempre meno potenti. Ma non basterà per libe… - siamonoitv2000 : 'Sforzo corale per i #vaccini anti #COVID19. Saranno sicuri ed efficaci quando verranno registrati'. Fabrizio Pregl… - Dome689 : RT @Open_gol: L'arrivo dei primi vaccini dà speranza perché le prossime ondate siano sempre meno potenti. Ma non basterà per liberarci dal… - sofonisba55 : RT @Open_gol: L'arrivo dei primi vaccini dà speranza perché le prossime ondate siano sempre meno potenti. Ma non basterà per liberarci dal… - CiaobyDany : RT @Open_gol: L'arrivo dei primi vaccini dà speranza perché le prossime ondate siano sempre meno potenti. Ma non basterà per liberarci dal… -