Coronavirus, Papa Francesco: “Oggi molte famiglie sono in difficoltà, senza lavoro. Ma sentono vergogna e non lo fanno sapere” (Di domenica 22 novembre 2020) “Pensate a tante famiglie che sono in difficoltà in questo momento perché hanno perso il lavoro, delle volte con un po’ di vergogna non lo fanno sapere. Siete voi che dovete cercare dove c’è necessità, dove è Gesù nel bisogno”. Così Papa Francesco durante la preghiera dell’Angelus invita ad aiutare le famiglie in difficoltà durante la crisi pandemica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) “Pensate a tantecheinin questo momento perché hanno perso il, delle volte con un po’ dinon losapere. Siete voi che dovete cercare dove c’è necessità, dove è Gesù nel bisogno”. Cosìdurante la preghiera dell’Angelus invita ad aiutare leindurante la crisi pandemica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

