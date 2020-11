Coronavirus | Oms | “Se l’Europa non si attrezzerà | a inizio 2021 vivremo una terza ondata”

(Di domenica 22 novembre 2020) Senon sivelocemente, sarà colpita da unaondata digià all’del. È questo l’avvertimento lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ai governi del Vecchio Continente. In un’intervista ai media svizzeri, David Nabarro, inviato speciale dell’organizzazione, imputa ai governi europei di non aver realizzato le “infrastrutture necessarie durante l’estate, dopo aver riportato sotto controllo la prima. E se non lo faranno adesso, ha poi aggiunto, “avremo unaondata all’del prossimo anno”. Una strategia ben diversa da quella adottata dai Paesi asiatici, lodati invece da Nabarro, come la Corea del Sud, che hanno invece assunto comportamenti ...

