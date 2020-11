Coronavirus | oltre 3200 nuovi casi di positività in Campania | il bollettino

rtl1025 : ?? Sono 28.337 i nuovi casi di #coronavirus individuati in #Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri. In… - RaiNews : I Paesi più colpiti in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, l'India e il Brasile - TgrVeneto : Il tampone innovativo, messo a punto all'ospedale di Negrar, nel veronese, va a caccia di tre #virus Oltre al… - TVAdrano : #Biancavilla. Concluse le attività di screening Covid-19. Oltre 1700 i tamponi effettuati - #Attualità #News Leggil… - cristiansabau1 : RT @cristiansabau1: Marito e moglie, sposati da oltre 60 anni, muoiono di covid lo stesso giorno a Sesto (Milano) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre

Le risposte ai nostri lettori sulle misure della zona rossa. Le visite mediche giustificano uno spostamento dal proprio comune. Consentito muoversi anche per la raccolta delle olive. Ma occorre sempre ...Per il terzo giorno in tutti i 116 Comuni della Provincia autonoma di Bolzano gli altoatesini si sono messi in coda davanti ai 184 presidi sul territorio per effettuare a titolo volontario e gratuito ...