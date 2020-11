Coronavirus | news | rallenta curva contagio Speranza | Campagna vaccinale a gennaio LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 22 novembre 2020) In calo anche i ricoveri in terapia intensiva, ma per i medici mancano posti letto e personale. Appello di Conte al G20: "cure e vaccini non siano privilegio di pochi". Nel mondo superati i 58 milioni di casi. In America via libera alle cure monoclonali di Regeneron