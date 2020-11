Coronavirus, news. Il bollettino: 28.337 casi su 188.747 tamponi. I morti sono 562. LIVE (Di domenica 22 novembre 2020) La percentuale di positivi sui test analizzati è al 15%. I ricoveri aumentano di 216 unità, di 43 quelli in terapia intensiva. Azzolina chiede collaborazione "per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza". Per l'Agenzia italiana del farmaco "nessuna tappa è stata saltata", la fase 3 "ha comportato studi randomizzati su decine di migliaia di persone" per valutare gli effetti protettivi e la capacità di prevenire l'infezione" Leggi su tg24.sky (Di domenica 22 novembre 2020) La percentuale di positivi sui test analizzati è al 15%. I ricoveri aumentano di 216 unità, di 43 quelli in terapia intensiva. Azzolina chiede collaborazione "per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza". Per l'Agenzia italiana del farmaco "nessuna tappa è stata saltata", la fase 3 "ha comportato studi randomizzati su decine di migliaia di persone" per valutare gli effetti protettivi e la capacità di prevenire l'infezione"

