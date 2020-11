Coronavirus, news. Il bollettino: 28.337 casi su 188.747 tamponi. I morti sono 562. LIVE (Di domenica 22 novembre 2020) La percentuale di positivi sui test analizzati è al 15%. I ricoveri aumentano di 216 unità, di 43 quelli in terapia intensiva. Azzolina chiede collaborazione "per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza". Concluso lo screening di massa in Alto Adige, positivo lo 0,9% su oltre 343mila partecipanti. Il ministro Speranza: "Possiamo raggiungere l'immunità di gregge senza obbligo del vaccino" Leggi su tg24.sky (Di domenica 22 novembre 2020) La percentuale di positivi sui test analizzati è al 15%. I ricoveri aumentano di 216 unità, di 43 quelli in terapia intensiva. Azzolina chiede collaborazione "per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza". Concluso lo screening di massa in Alto Adige, positivo lo 0,9% su oltre 343mila partecipanti. Il ministro Speranza: "Possiamo raggiungere l'immunità di gregge senza obbligo del vaccino"

repubblica : Coronavirus Roma, “Io ricoverato con Paolo, un gesto d’amore normale verso mio zio con la sindrome di Down” - vaticannews_it : #22novembre #Nelmondo #UgandaNews Campagna del Movimento Cattolico Globale per il Clima @Amecea_Sec #Tanzania Asse… - LaStampa : Radio Maria, il direttore padre Livio: “Il coronavirus è un progetto criminale di élites mondiali per eliminare chi… - ele9061 : RT @Libero_official: Era in attesa di un trapianto di cuore e polmoni, il #coronavirus ha bloccato tutto: #Ines #Frassinetti è morta in osp… - Lgiova66 : RT @vitcastagna: #CTCF #Bocelli Sul Covid19 non fu travisato. Ha parlato di umiliazione causa lockdown e della sua disobbedienza. Anche l… -