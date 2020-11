Coronavirus nel mondo: aggiornamento ad oggi domenica 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo. Chi si oppone all’uso del remdesivir L’OMS raccomanda di non somministrare remdesivir ai pazienti ospedalizzati con Covid-19, perché questo farmaco antivirale non previene la morte o le forme gravi della malattia, ha annunciato venerdì.Un gruppo di esperti dell’OMS sottolinea anche “la possibilità di effetti collaterali significativi” di questo farmaco, nonché “i suoi costi relativamente elevati e le sue implicazioni logistiche“, poiché “deve essere somministrato per via endovenosa“.Il Remdesivir è un farmaco antivirale della classe degli analoghi nucleotidici. È stato sviluppato da Gilead Sciences come trattamento per la malattia da Virus Ebola, le infezioni da Virus Marburg, altre forme di Coronavirus ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 novembre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel. Chi si oppone all’uso del remdesivir L’OMS raccomanda di non somministrare remdesivir ai pazienti ospedalizzati con Covid-19, perché questo farmaco antivirale non previene la morte o le forme gravi della malattia, ha annunciato venerdì.Un gruppo di esperti dell’OMS sottolinea anche “la possibilità di effetti collaterali significativi” di questo farmaco, nonché “i suoi costi relativamente elevati e le sue implicazioni logistiche“, poiché “deve essere somministrato per via endovenosa“.Il Remdesivir è un farmaco antivirale della classe degli analoghi nucleotidici. È stato sviluppato da Gilead Sciences come trattamento per la malattia da Virus Ebola, le infezioni da Virus Marburg, altre forme di...

