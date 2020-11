Coronavirus, negli USA le vaccinazioni potrebbero iniziare l’11 dicembre. Magrini: “Paura dei vaccini fenomeno ampio con radici profonde, no all’obbligo” (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati negli ospedali lombardi oggi sono 44.294 e 8.853 i nuovi positivi (19,9%). I guariti/… - RaiNews : I Paesi più colpiti in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, l'India e il Brasile - Adnkronos : #Zangrillo: 'Fase nuova negli ospedali, il #Covid19 si cura' - enricovik : RT @SmordiRita: Coronavirus, Pierpaolo Sileri sulla situazione negli ospedali: 'Quello che viviamo oggi esiste ogni anno per l'influenza' h… - bencimar : Possibile che il Covid abbia fatto più morti in Italia che negli Stati Uniti? No, Nì, Sì... Dipende fa quali numeri… -