Coronavirus, Miozzo (Cts): “Controlli rigorosi per lo shopping natalizio altrimenti terza ondata” (Di domenica 22 novembre 2020) Coronavirus, Miozzo sullo shopping natalizio: “Servono controlli rigorosi per evitare la terza ondata”. ROMA – “Controlli rigorosi per evitare la terza ondata“. E’ questo il monito di Agostino Miozzo (Cts) in vita del possibile shopping natalizio. “Per evitare l’assembramento – ha detto il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, riportato da La Repubblica – ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio dobbiamo affrontare ancora numeri alti“. Miozzo sugli spostamenti tra le regioni: “Decideranno i dati” Miozzo si è soffermato anche sulla possibilità di riaprire i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020)sullo: “Servono controlliper evitare la. ROMA –per evitare laondata“. E’ questo il monito di Agostino(Cts) in vita del possibile. “Per evitare l’assembramento – ha detto il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, riportato da La Repubblica – ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio dobbiamo affrontare ancora numeri alti“.sugli spostamenti tra le regioni: “Decideranno i dati”si è soffermato anche sulla possibilità di riaprire i ...

petergomezblog : Coronavirus, Miozzo (Cts): “Dimentichiamoci un Natale ‘liberi tutti’. Abbiamo fatto un’estate così e l’abbiamo paga… - andrea_falivene : RT @RaiNews: #Coronavirus, il coordinatore del CTS Miozzo: no assembramenti per #Natale o terza ondata a gennaio. Controlli e sanzioni 'rig… - RaiNews : #Coronavirus, il coordinatore del CTS Miozzo: no assembramenti per #Natale o terza ondata a gennaio. Controlli e sa… - NewsMondo1 : Coronavirus, Miozzo (Cts): “Controlli rigorosi per lo shopping natalizio altrimenti terza ondata”… - Notiziedi_it : Coronavirus, Miozzo (Cts) avverte: «Per Natale controlli e sanzioni rigorose o a gennaio arriva la terza ondata» -