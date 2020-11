Coronavirus, Miozzo (Cts) avverte: «Per Natale controlli e sanzioni rigorose o a gennaio arriva la terza ondata» (Di domenica 22 novembre 2020) controlli e sanzioni «rigorose», altrimenti «salta tutto». L’avvertimento arriva direttamente dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo in vista della riapertura dei negozi nelle settimane che porteranno a Natale. «Per evitare l’assembramento da shopping ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio siamo con la terza ondata» di Coronavirus. Miozzo è poi intervenuto sul dibattito relativo alla scuola in presenza, parlando di «un elemento fondamentale della crescita e del processo formativo dei nostri ragazzi»: la riapertura degli istituti, ha chiarito il coordinatore del Cts, «deve ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020)», altrimenti «salta tutto». L’avvertimentodirettamente dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostinoin vista della riapertura dei negozi nelle settimane che porteranno a. «Per evitare l’assembramento da shopping ci vorrà un monitoraggio rigoroso e. Se non sarà così salta tutto e asiamo con la» diè poi intervenuto sul dibattito relativo alla scuola in presenza, parlando di «un elemento fondamentale della crescita e del processo formativo dei nostri ragazzi»: la riapertura degli istituti, ha chiarito il coordinatore del Cts, «deve ...

