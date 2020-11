Coronavirus | lo studio | “Una persona su cinque sviluppa disturbi psichiatrici dopo la diagnosi di Covid”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) C’è un altro grande rischio per la salute legato alla pandemia di: è quello che riguarda le ripercussioni psicologiche sui pazienti. Secondo un’ampia ricerca del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Oxford, pubblicata sulla rivista The Lancet Psychiatric, basata sullodi 69 milioni di cartelle cliniche, delle quali 62.354 condi Covid-19, unasutra i 14 e i 90 giorniladi Covid-19. Un dato che sottolinea l’importanza dell’assistenza psicologica per chi si trova ad affrontare in primail virus ed evidenzia anche il rischio di ripercussioni a lungo termine, anchela fine ...