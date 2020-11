Coronavirus, l’ex prefetto Tronca verso la nomina come commissario alla Salute della Calabria. Ieri il pranzo con Sileri (Di domenica 22 novembre 2020) Più passano le ore, più l’ultimo (?) nome individuato per la Calabria sembra certo. Stando a quanto circolato nelle ultime ore nella maggioranza, Francesco Paolo Tronca si avvia ad essere nominato commissario alla Salute della Calabria. Dopo le precedenti tre nomine fallimentari – Saverio Cotticelli (che alla trasmissione Titolo V dimostrò di non sapere che il piano Covid fosse compito suo), Giuseppe Zuccatelli (che in un video diventato virale disse che le mascherine erano inutili), Eugenio Gaudio che ha rinunciato per «motivi personali» (sua moglie non sarebbe disponibile a trasferirsi Catanzaro) – la quarta nomina potrebbe essere quella giusta, avendo il governo preso del tempo questa volta per una più opportuna ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020) Più passano le ore, più l’ultimo (?) nome individuato per lasembra certo. Stando a quanto circolato nelle ultime ore nella maggioranza, Francesco Paolosi avvia ad essereto. Dopo le precedenti tre nomine fallimentari – Saverio Cotticelli (chetrasmissione Titolo V dimostrò di non sapere che il piano Covid fosse compito suo), Giuseppe Zuccatelli (che in un video diventato virale disse che le mascherine erano inutili), Eugenio Gaudio che ha rinunciato per «motivi personali» (sua moglie non sarebbe disponibile a trasferirsi Catanzaro) – la quartapotrebbe essere quella giusta, avendo il governo preso del tempo questa volta per una più opportuna ...

