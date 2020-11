Coronavirus, la Cina accusa l'Italia: 'Lì c'era già a settembre, non siamo noi il paese d'origine del Covid' (Di domenica 22 novembre 2020) La Cina continua a ripetere al mondo: 'Non siamo noi ad aver originato la pandemia di '. E dopo le accuse a vari paesi, ora Pechino punta il dito contro l' Italia : 'Potrebbe essere il paese da cui è ... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) Lacontinua a ripetere al mondo: 'Nonnoi ad aver originato la pandemia di '. E dopo le accuse a vari paesi, ora Pechino punta il dito contro l': 'Potrebbe essere ilda cui è ...

La Cina continua a ripetere al mondo: «Non siamo noi ad aver originato la pandemia di coronavirus». E dopo le accuse a vari paesi, ora Pechino punta il dito contro l'Italia: «Potrebbe essere il paese ...

Covid, diretta mondo: in Cina un milione di persone trattate con vaccini sperimentali, in Usa morti oltre quota 250mila

Covid, diretta dal mondo con gli Usa che restano davanti a tutti gli altri paesi come numero di contagi e morti. Sono diventati 56.898.415 i casi di coronavirus, con 1.360.381 di decessi accertati a..

